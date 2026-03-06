Стала известна позиция Маунта насчёт своего будущего в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт не намерен добиваться ухода из команды грядущим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 27-летний хавбек по-прежнему считает, что ему ещё многое предстоит доказать в стане «красных дьяволов». На текущий момент Маунт сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и попадать в заявку команды на оставшиеся матчи сезона.

В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 19 встречах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

