Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Гарай назвал настоящую причину завершения футбольной карьеры

Экс-игрок «Зенита» Гарай назвал настоящую причину завершения футбольной карьеры
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай назвал настоящую причину завершения футбольной карьеры в 2021 году.

«Я получил очень распространённую в мире футбола травму — разрыв передней крестообразной связки. Это случилось в трудный период моей жизни из-за пандемии. Ни один физиотерапевт не мог приехать ко мне домой, потому что все были на карантине, и поэтому моё выздоровление шло медленно. Когда мне наконец разрешили снова выходить на улицу, я начал реабилитацию. Восстанавливался самостоятельно. Это было невероятно сложно.

Позже появилась ещё одна проблема, врождённая, и именно она, а не колено, заставила меня завершить карьеру: остеоартроз тазобедренного сустава. Это проявилось из-за плохого восстановления колена и недостаточной фиксации стопы. Мне делали бесчисленное количество инъекций. Вдобавок ко всему у меня аллергия на лидокаин, поэтому инъекции делали без анестезии, просто так. Я даже не могу описать ту боль, которую испытывал. И она не проходила. Дошло до того, что я решил повесить бутсы на гвоздь, потому что просто не мог больше продолжать», — сказал Гарай в интервью на YouTube-канале Energy Padel.

Ранее сообщалось, что Гарай завершил футбольную карьеру из-за серьезной травмы колена, полученной во время выступлений за «Валенсию».

Футболист выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год. В составе петербургского клуба он выигрывал чемпионат России (сезон-2014/2015), Кубок (2015/2016) и Суперкубок (2015, 2016). Также Гарай выступал за «Бенфику», «Расинг», «Реал», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Валенсию».

