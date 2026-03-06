«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наджму» в Про-Лиге, Бензема оформил дубль

Завершился матч 25-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наджма». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Амин Омар из Египта. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

На 39-й минуте защитник команды гостей Нассер Аль-Халил получил красную карточку. Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Карим Бензема в конце первого тайма на 43-й минуте. На 82-й минуте Бензема оформил дубль. Через две минуты экс-игрок «Зенита» Малком сделал счёт разгромным. Полузащитник Сергей Милинкович-Савич на 87-й минуте установил окончательный счёт – 4:0.

Таким образом, «Аль-Хиляль» набрал 61 очко в 25 встречах и занимает первое место в таблице. «Аль-Наджма» с восемью очками располагается на последней, 18-й строчке.