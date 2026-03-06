Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Наджма, результат матча 6 марта 2026, счет 4:0, 25-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наджму» в Про-Лиге, Бензема оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 25-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наджма». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Амин Омар из Египта. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Наджма
1:0 Бензема – 43'     2:0 Бензема – 82'     3:0 Малком – 84'     4:0 Милинкович-Савич – 87'    
Удаления: нет / Аль-Халил – 39'

На 39-й минуте защитник команды гостей Нассер Аль-Халил получил красную карточку. Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Карим Бензема в конце первого тайма на 43-й минуте. На 82-й минуте Бензема оформил дубль. Через две минуты экс-игрок «Зенита» Малком сделал счёт разгромным. Полузащитник Сергей Милинкович-Савич на 87-й минуте установил окончательный счёт – 4:0.

Таким образом, «Аль-Хиляль» набрал 61 очко в 25 встречах и занимает первое место в таблице. «Аль-Наджма» с восемью очками располагается на последней, 18-й строчке.

Календарь Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android