«Ещё больше горжусь своим рекордом». Левандовски — о результативности Кейна в «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о результативности форварда мюнхенской команды Гарри Кейна.

В сезоне-2020/2021 польский футболист забил 41 мяч в 29 матчах Бундеслиги. На текущий момент англичанин отметился 30 голами в 24 встречах.

«Гарри всегда забивает много голов. Он играет очень хорошо и отлично справляется. Благодаря ему я могу ещё больше гордиться своим рекордом.

Я помню, что забил в 29 матчах. Если бы я сыграл 34 встречи, думаю, забил бы ещё больше (игрок пропустил несколько встреч из-за травмы связок. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Левандовского пресс-служба Бундеслиги на официальном сайте.

