Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Монако»: Баркола сократил разрыв в счёте на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Монако». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Рюдди Бюке. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Монако».

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

Форвард хозяев Брэдли Баркола сократил разрыв в счёте на 71-й минуте. Ранее первый мяч во встрече забил нападающий «Монако» Магнес Аклиуш на 27-й минуте, а российиский полузащитник гостей Александр Головин забил на 55-й минуте. Футболист вышел на замену на 54-й минуте, для гола ему понадобилось 24 секунды.

После 24 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре команда Луиса Энрике победила на выезде «Гавр» со счётом 1:0, а монегаски на своём поле выиграли у «Анже» со счётом 2:0.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
