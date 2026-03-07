Фото: сейв Сафонова после удара Головина из-за штрафной площади

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин нанёс опасный удар из-за штрафной площади по воротам голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на 57-й минуте очного матча команд в 25-м туре Лиги 1. Ранее, на 55-й минуте, Головину удалось поразить ворота соотечественника.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

После 24 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре команда Луиса Энрике победила на выезде «Гавр» со счётом 1:0, а монегаски на своём поле выиграли у «Анже» со счётом 2:0.

