Бавария — Боруссия Мёнхенгладбах, результат матча 6 марта 2026, счет 4:1, 25-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» без Кейна разгромила «Боруссию» Мёнхенгладбах в матче Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Диас – 33'     2:0 Лаймер – 45+1'     3:0 Мусиала – 57'     4:0 Джексон – 79'     4:1 Мохиа – 89'    
Удаления: нет / Райц – 55'

На 33-й минуте счёт открыл вингер «красных» Луис Диас. В компенсированное к первому тайму время защитник Конрад Лаймер укрепил преимущество хозяев. На 57-й минуте полузащитник Джамал Мусиала довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 79-й минуте форвард Николас Джексон забил четвёртый мяч «Баварии». На 89-й минуте полузащитник Ваэль Мохиа сократил отставание гостей в счёте.

После 25 матчей Бундеслиги «Бавария» набрала 66 очков и занимает первое место. «Боруссия» заработала 25 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «Боруссия» Мёнхенгладбах выиграла у «Униона» со счётом 1:0. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Байером». Игра состоится 14 марта. Подопечные Херардо Сеоане проведут матч с «Санкт-Паули» (13 марта).

