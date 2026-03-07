«Бавария» без Кейна разгромила «Боруссию» Мёнхенгладбах в матче Бундеслиги

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте счёт открыл вингер «красных» Луис Диас. В компенсированное к первому тайму время защитник Конрад Лаймер укрепил преимущество хозяев. На 57-й минуте полузащитник Джамал Мусиала довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 79-й минуте форвард Николас Джексон забил четвёртый мяч «Баварии». На 89-й минуте полузащитник Ваэль Мохиа сократил отставание гостей в счёте.

После 25 матчей Бундеслиги «Бавария» набрала 66 очков и занимает первое место. «Боруссия» заработала 25 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «Боруссия» Мёнхенгладбах выиграла у «Униона» со счётом 1:0. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Байером». Игра состоится 14 марта. Подопечные Херардо Сеоане проведут матч с «Санкт-Паули» (13 марта).

