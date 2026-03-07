Александр Головин впервые забил гол в ворота Матвея Сафонова

Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился во встрече с «ПСЖ» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Тем самым российский хавбек впервые забил гол в ворота соотечественника Матвея Сафонова. На данный момент счёт в матче 3:1 в пользу монегасков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Головин вышел на замену на 54-й минуте, а через 24 секунды поразил ворота хозяев поля. Ранее Сафонов трижды играл с «Монако», но российский полузащитник не забивал гол в его ворота. В чемпионате России футболисты не встречались друг с другом.

После 24 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.