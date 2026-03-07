Скидки
Александр Головин впервые забил гол в ворота Матвея Сафонова

Александр Головин впервые забил гол в ворота Матвея Сафонова
Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился во встрече с «ПСЖ» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Тем самым российский хавбек впервые забил гол в ворота соотечественника Матвея Сафонова. На данный момент счёт в матче 3:1 в пользу монегасков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

Головин вышел на замену на 54-й минуте, а через 24 секунды поразил ворота хозяев поля. Ранее Сафонов трижды играл с «Монако», но российский полузащитник не забивал гол в его ворота. В чемпионате России футболисты не встречались друг с другом.

После 24 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.

