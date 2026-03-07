Родриго отреагировал на игроков «Реала», вышедших на матч в майках в его поддержку

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс отреагировал на выход футболистов «сливочных» на встречу 27-го тура Ла Лиги с «Сельтой» в футболках в его поддержку. На майках игроков испанского гранда было написано: «Сил тебе, Родриго».

3 марта «Реал» объявил, что бразильский вингер порвал переднюю крестообразную связку и латеральный мениск правой ноги. Родриго пропустит оставшуюся часть сезона, а также чемпионат мира, который пройдёт летом.

«Моя команда, мои братья, моя семья. Большое вам спасибо», — написал нападающий «Реала» в своём аккаунте в социальной сети.

Родриго получил травму во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

