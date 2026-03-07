«Наполи» обыграл «Торино» в 28-м туре Серии А

Завершён матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Наполи» и «Торино». Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий неаполитанцев Алиссон Сантос на седьмой минуте. Во втором тайме на 68-й минуте форвард «Наполи» Элиф Элмас увеличил преимущество своей команды. На 87-й минуте полузащитник «Торино» Чезаре Казадей отыграл один мяч.

Поле этой игры «Торино» с 30 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 56 очками располагается на третьей строчке.