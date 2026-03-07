Скидки
ПСЖ — Монако, результат матча 6 марта 2026, счёт 1:3, 25-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги 1. У Головина — гол, Сафонов пропустил три мяча
Комментарии

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Монако» Магнес Аклиуш на 27-й минуте. Российский полузащитник гостей Александр Головин удвоил преимущество на 55-й минуте. Футболист вышел на замену на 54-й минуте, для гола ему понадобилось 24 секунды. Форвард хозяев Брэдли Баркола сократил разрыв в счёте на 71-й минуте, но через две минуты нападающий «Монако» Фоларин Балогун забил третий мяч в ворота голкипера парижан Матвея Сафонова. В оставшееся время встречи команды не отметились результативными действиями.

После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Луиса Энрике на своём поле встретится с «Нантом» 15 марта, а монегаски на день раньше сыграют с «Брестом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
