Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Ливерпуль, результат матча 6 марта 2026, счёт 1:3, 1/8 финала Кубка Англии 2025/2026

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Фараи Халлам. Победу во встрече со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Кубок Англии . 1/8 финала
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Робертсон – 51'     0:2 Салах – 53'     0:3 Джонс – 74'     1:3 Чан – 90+1'    

Первый мяч в матче забил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон на 51-й минуте. Через две минуты форвард Мохамед Салах удвоил преимущество гостей. На 74-й минуте полузащитник Кёртис Джонс забил третий мяч в ворота «Вулверхэмптона». На 90+1-й минуте форвард хозяев Хван Хи Чан один мяч отыграл, установив окончательный счёт во встрече — 3:1.

В предыдущем раунде турнира «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0, а «Вулверхэмптон» переиграл «Гримсби Таун» (1:0).

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», победивший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ливерпуль» установил антирекорд АПЛ всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android