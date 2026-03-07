«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Фараи Халлам. Победу во встрече со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон на 51-й минуте. Через две минуты форвард Мохамед Салах удвоил преимущество гостей. На 74-й минуте полузащитник Кёртис Джонс забил третий мяч в ворота «Вулверхэмптона». На 90+1-й минуте форвард хозяев Хван Хи Чан один мяч отыграл, установив окончательный счёт во встрече — 3:1.

В предыдущем раунде турнира «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0, а «Вулверхэмптон» переиграл «Гримсби Таун» (1:0).

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», победивший в финале «Манчестер Сити» (1:0).