Сельта — Реал Мадрид, результат матча 6 марта 2026, счет 1:2, 27-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» вырвал победу на 90+4-й минуте матча с «Сельтой» в Ла Лиге
Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Сельтой» и мадридским «Реалом». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11'     1:1 Иглесиас – 25'     1:2 Вальверде – 90+4'    

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени. На 25-й минуте нападающий «Сельты» Борха Иглесиас восстановил равновесие. На 90+4-й минуте полузащитник Федерико Вальверде забил победный мяч «Реала».

Отметим, в минувшем туре команда Альваро Арбелоа проиграла «Хетафе» (0:1). Во встрече 25-го тура Примеры «Реал» уступил «Осасуне» (1:2).

После 27 матчей испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место. «Сельта» заработала 40 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Реал» встретится с «Эльче» (14 марта), а «Сельта» сыграет с «Бетисом» (15 марта).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

