«Реал» вырвал победу на 90+4-й минуте матча с «Сельтой» в Ла Лиге

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Сельтой» и мадридским «Реалом». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени. На 25-й минуте нападающий «Сельты» Борха Иглесиас восстановил равновесие. На 90+4-й минуте полузащитник Федерико Вальверде забил победный мяч «Реала».

Отметим, в минувшем туре команда Альваро Арбелоа проиграла «Хетафе» (0:1). Во встрече 25-го тура Примеры «Реал» уступил «Осасуне» (1:2).

После 27 матчей испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место. «Сельта» заработала 40 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Реал» встретится с «Эльче» (14 марта), а «Сельта» сыграет с «Бетисом» (15 марта).

