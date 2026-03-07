Статистика Матвея Сафонова за 30 матчей в составе «ПСЖ»

«ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 1:3 в матче 25-го тура французской Лиги 1. Отметим, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов провёл 30-ю встречу за свою команду. За это время голкипер пропустил 28 голов и 12 раз сыграл «на ноль».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Вратарь перешёл в парижский клуб в 2024 году за € 20 млн. В первой сезоне за французский топ-клуб россиянин провёл 17 встреч. По ходу нынешнего сезона голкипер появлялся на поле в 13 матчах. После игры «Страсбургом» 1 февраля 2026 года вратарь девять раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».

После 25 встреч чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.