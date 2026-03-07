Тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на победу в матче с «Сельтой» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победном матче с «Сельтой» (2:1) в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026.

«Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Мы должны это отпраздновать. Мы все знаем, насколько сложно играть с «Сельтой», и так было всегда. Мы приехали сюда с большими потерями в составе. Надо отметить нашу академию и характер, который парни продемонстрировали», — приводит слова Арбелоа Marca.

После 27 встреч испанской Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 63 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице.