Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на победу в матче с «Сельтой» в Ла Лиге

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на победу в матче с «Сельтой» в Ла Лиге
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победном матче с «Сельтой» (2:1) в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11'     1:1 Иглесиас – 25'     1:2 Вальверде – 90+4'    

«Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Мы должны это отпраздновать. Мы все знаем, насколько сложно играть с «Сельтой», и так было всегда. Мы приехали сюда с большими потерями в составе. Надо отметить нашу академию и характер, который парни продемонстрировали», — приводит слова Арбелоа Marca.

После 27 встреч испанской Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 63 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Реал» вырвал победу на 90+4-й минуте матча с «Сельтой» в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android