Статистика Александра Головина и Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» — «Монако»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил три спасения по ходу матча, один из которых из пределов вратарской (2,83 xGoT после ударов в створ*), в рамках 25-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Монако» (1:3). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

По данным источника, у голкипера 86% точных передач (12/14), одна точная длинная передача из трёх (33%). Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — -0,17 предотвращённого гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил больше, чем ожидалось».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на замену на 54-й минуте, совершил три удара (все в створ), забил победный гол. Показатель xG (ожидаемые голы) россиянина составил 0,27 — второй самый высокий в матче. На счету Головина 22 касания мяча (2 в штрафной площади), семь из восьми точных передач (88%), 22 касания мяча, один отбор и три выноса.

Сафонов в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, пропустил 15 мячей и пять раз оставлял ворота в неприкосновенности. Отметим, что Сафонов провёл девять игр подряд в стартовом составе. Для 29-летнего Головина данная встреча стала 28-й в нынешней кампании. Он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

