«Тащил команду на своих плечах». Тренер «Реала» Арбелоа — о Вальверде в матче с «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил игру капитана команды Федерико Вальверде в победном матче с «Сельтой» (2:1) в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026.

«Феде Вальверде воплощает всё, чем должен быть игрок «Реала». В нём дух Хуанито. Он тащил команду на своих плечах», — приводит слова тренера Marca.

После 27 матчей испанской Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 63 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны», на данный момент, составляет одно очко.

В следующем туре «Реал» встретится с «Эльче» (14 марта), матч пройдёт в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».