«Тащил команду на своих плечах». Тренер «Реала» Арбелоа — о Вальверде в матче с «Сельтой»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил игру капитана команды Федерико Вальверде в победном матче с «Сельтой» (2:1) в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026.
Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11' 1:1 Иглесиас – 25' 1:2 Вальверде – 90+4'
«Феде Вальверде воплощает всё, чем должен быть игрок «Реала». В нём дух Хуанито. Он тащил команду на своих плечах», — приводит слова тренера Marca.
После 27 матчей испанской Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 63 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны», на данный момент, составляет одно очко.
В следующем туре «Реал» встретится с «Эльче» (14 марта), матч пройдёт в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
