Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на победу в матче с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победной встрече с «Вулверхэмптоном» (3:1) в рамках 1/8 финала Кубка Англии сезона-2025/2026.

«Мы много владели мячом, они создали один момент и забили один гол, как и в последнем матче АПЛ. Мы создали больше моментов, чем в прошлой игре, и именно поэтому смогли победить. Очень обидно видеть, что мы почти не давали сопернику шансов, но всё равно пропустили гол», — приводит слова Слота BBC.

В предыдущем раунде турнира «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0, а «Вулверхэмптон» переиграл «Гримсби Таун» (1:0).

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас».