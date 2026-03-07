Скидки
Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на победу в матче с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победной встрече с «Вулверхэмптоном» (3:1) в рамках 1/8 финала Кубка Англии сезона-2025/2026.

Кубок Англии . 1/8 финала
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Робертсон – 51'     0:2 Салах – 53'     0:3 Джонс – 74'     1:3 Чан – 90+1'    

«Мы много владели мячом, они создали один момент и забили один гол, как и в последнем матче АПЛ. Мы создали больше моментов, чем в прошлой игре, и именно поэтому смогли победить. Очень обидно видеть, что мы почти не давали сопернику шансов, но всё равно пропустили гол», — приводит слова Слота BBC.

В предыдущем раунде турнира «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0, а «Вулверхэмптон» переиграл «Гримсби Таун» (1:0).

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас».

