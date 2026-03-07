Скидки
«Когда понял, кому забил». Сборная России показала реакцию Головина на гол Сафонову

Комментарии

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале опубликовала фотографию с реакцией российского полузащитника «Монако» Александра Головина на забитый мяч в ворота голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Это произошло в матче 25-го тура французской Лиги 1, где монегаски в гостях одолели парижан со счётом 3:1. Мяч Головина стал победным.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

«Когда понял, кому забил. Александр Головин отличился в ворота Матвея Сафонова сразу после выхода на замену и помог «Монако» победить «ПСЖ» (3:1)», — подписала фотографию пресс-служба сборной России в телеграм.

Отметим, Головин впервые в карьере забил мяч в ворота Сафонова.

Статистика Александра Головина и Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» — «Монако»
