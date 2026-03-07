«Когда понял, кому забил». Сборная России показала реакцию Головина на гол Сафонову
Поделиться
Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале опубликовала фотографию с реакцией российского полузащитника «Монако» Александра Головина на забитый мяч в ворота голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Это произошло в матче 25-го тура французской Лиги 1, где монегаски в гостях одолели парижан со счётом 3:1. Мяч Головина стал победным.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27' 0:2 Головин – 55' 1:2 Баркола – 71' 1:3 Балогун – 73'
«Когда понял, кому забил. Александр Головин отличился в ворота Матвея Сафонова сразу после выхода на замену и помог «Монако» победить «ПСЖ» (3:1)», — подписала фотографию пресс-служба сборной России в телеграм.
Отметим, Головин впервые в карьере забил мяч в ворота Сафонова.
Комментарии
- 7 марта 2026
-
03:16
-
03:04
-
02:58
-
02:46
-
02:45
-
02:33
-
02:29
-
02:24
-
02:13
-
01:55
-
01:01
-
00:56
-
00:53
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:26
-
00:25
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 6 марта 2026
-
23:55
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:48
-
22:48
-
22:28
-
22:26
-
22:21