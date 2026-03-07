«Когда понял, кому забил». Сборная России показала реакцию Головина на гол Сафонову

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале опубликовала фотографию с реакцией российского полузащитника «Монако» Александра Головина на забитый мяч в ворота голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Это произошло в матче 25-го тура французской Лиги 1, где монегаски в гостях одолели парижан со счётом 3:1. Мяч Головина стал победным.

«Когда понял, кому забил. Александр Головин отличился в ворота Матвея Сафонова сразу после выхода на замену и помог «Монако» победить «ПСЖ» (3:1)», — подписала фотографию пресс-служба сборной России в телеграм.

Отметим, Головин впервые в карьере забил мяч в ворота Сафонова.