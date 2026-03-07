Скидки
«Он особенный». Тренер «Ливерпуля» Слот — о молодом нападающем клуба

«Он особенный». Тренер «Ливерпуля» Слот — о молодом нападающем клуба
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру нападающего Рио Нгумоа в победном матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) в рамках 1/8 финала Кубка Англии сезона-2025/2026.

Кубок Англии . 1/8 финала
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Робертсон – 51'     0:2 Салах – 53'     0:3 Джонс – 74'     1:3 Чан – 90+1'    

«Он особенный, потому что, когда тебе 17 лет, а ты можешь повлиять на игру двух команд Премьер-лиги, это говорит о том, насколько ты хороший игрок. Но от него зависит, будет ли он показывать такой уровень каждый раз. Продемонстрировать его в выездном матче — это многого стоит и должно придать ему уверенности», — приводит слова главного тренера BBC.

В текущем сезоне Нгумоа провёл за «Ливерпуль» 18 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол.

