«Он особенный». Тренер «Ливерпуля» Слот — о молодом нападающем клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру нападающего Рио Нгумоа в победном матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) в рамках 1/8 финала Кубка Англии сезона-2025/2026.

«Он особенный, потому что, когда тебе 17 лет, а ты можешь повлиять на игру двух команд Премьер-лиги, это говорит о том, насколько ты хороший игрок. Но от него зависит, будет ли он показывать такой уровень каждый раз. Продемонстрировать его в выездном матче — это многого стоит и должно придать ему уверенности», — приводит слова главного тренера BBC.

В текущем сезоне Нгумоа провёл за «Ливерпуль» 18 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол.