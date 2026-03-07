Видео победного гола Головина в ворота Сафонова в матче «ПСЖ» — «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился победным голом во встрече с «Пари Сен-Жермен» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Тем самым российский хавбек впервые забил гол в ворота соотечественника Матвея Сафонова.

Головин вышел на замену на 54-й минуте, а через 24 секунды поразил ворота хозяев поля. Эпизод начался с того, что справа из штрафной площади полузащитник монегасков Мамаду Кулибали скидывал в центр форварду Фоларину Балогуну. Американца опередил хавбек парижан Витинья, но своим перехватом отправил мяч прямиком в ноги Головину, который здорово подстроился и без шансов для Сафонова пробил в правый нижний угол. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного забитого мяча.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Для 29-летнего Головина данная встреча стала 28-й в нынешней кампании. Он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Сафонов в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, пропустил 15 мячей и пять раз оставлял ворота в неприкосновенности.