«Матвей — ты лучший». Смолов сделал фото с Головиным после матча «ПСЖ» с «Монако»

«Матвей — ты лучший». Смолов сделал фото с Головиным после матча «ПСЖ» с «Монако»
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин подшутил над голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым после очного матча 25-го тура Лиги 1, который завершился гостевой победой монегасков со счётом 3:1. Победный мяч в данной игре в ворота Сафонова забил как раз Головин.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прибыл на стадион поддержать экс-вратаря «быков». Он принёс на матч плакат, на котором изображен Сафонов, а рядом надпись «Матвей — ты лучший». Головин встал рядом с плакатом, изобразив фаната Сафонова.

Сафонов в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, пропустил 15 мячей и пять раз оставлял ворота в неприкосновенности. Для 29-летнего Головина данная встреча стала 28-й в нынешней кампании. Он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Видео победного гола Головина в ворота Сафонова в матче «ПСЖ» — «Монако»
