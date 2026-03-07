«Матвей — ты лучший». Смолов сделал фото с Головиным после матча «ПСЖ» с «Монако»
Поделиться
Полузащитник «Монако» Александр Головин подшутил над голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым после очного матча 25-го тура Лиги 1, который завершился гостевой победой монегасков со счётом 3:1. Победный мяч в данной игре в ворота Сафонова забил как раз Головин.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27' 0:2 Головин – 55' 1:2 Баркола – 71' 1:3 Балогун – 73'
Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прибыл на стадион поддержать экс-вратаря «быков». Он принёс на матч плакат, на котором изображен Сафонов, а рядом надпись «Матвей — ты лучший». Головин встал рядом с плакатом, изобразив фаната Сафонова.
Сафонов в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, пропустил 15 мячей и пять раз оставлял ворота в неприкосновенности. Для 29-летнего Головина данная встреча стала 28-й в нынешней кампании. Он забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Комментарии
- 7 марта 2026
-
03:16
-
03:04
-
02:58
-
02:46
-
02:45
-
02:33
-
02:29
-
02:24
-
02:13
-
01:55
-
01:01
-
00:56
-
00:53
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:26
-
00:25
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 6 марта 2026
-
23:55
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:48
-
22:48
-
22:28
-
22:26
-
22:21