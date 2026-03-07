«Матвей — ты лучший». Смолов сделал фото с Головиным после матча «ПСЖ» с «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подшутил над голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым после очного матча 25-го тура Лиги 1, который завершился гостевой победой монегасков со счётом 3:1. Победный мяч в данной игре в ворота Сафонова забил как раз Головин.

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прибыл на стадион поддержать экс-вратаря «быков». Он принёс на матч плакат, на котором изображен Сафонов, а рядом надпись «Матвей — ты лучший». Головин встал рядом с плакатом, изобразив фаната Сафонова.

Сафонов в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, пропустил 15 мячей и пять раз оставлял ворота в неприкосновенности. Для 29-летнего Головина данная встреча стала 28-й в нынешней кампании. Он забил три гола и отдал шесть результативных передач.