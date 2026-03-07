Головин отреагировал на вопрос о частых играх против Сафонова

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о том, каково ему играть против сокомандника по сборной голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Напомним, в матче 25-го тура Лиги 1 монегаски уверенно в гостях обыграли парижан со счётом 3:1, а Головин забил победный гол в ворота Сафонова.

— Каково вообще играть против сокомандника по сборной, забивать ему?

— Надоело. Частенько мы с ними играем, если честно, — сказал Головин в эфире «Okko Спорт».

Ранее Сафонов трижды играл с «Монако», но российский полузащитник не забивал гол в его ворота. В чемпионате России футболисты не встречались друг с другом.