Головин отреагировал на вопрос о частых играх против Сафонова
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о том, каково ему играть против сокомандника по сборной голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Напомним, в матче 25-го тура Лиги 1 монегаски уверенно в гостях обыграли парижан со счётом 3:1, а Головин забил победный гол в ворота Сафонова.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27' 0:2 Головин – 55' 1:2 Баркола – 71' 1:3 Балогун – 73'
— Каково вообще играть против сокомандника по сборной, забивать ему?
— Надоело. Частенько мы с ними играем, если честно, — сказал Головин в эфире «Okko Спорт».
Ранее Сафонов трижды играл с «Монако», но российский полузащитник не забивал гол в его ворота. В чемпионате России футболисты не встречались друг с другом.
