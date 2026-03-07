Энрике назвал виновного за поражение «ПСЖ» от «Монако», где Сафонов пропустил три гола

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выделил виновного за домашнее поражение своей команды в матче 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Монако». Встреча завершилась со счётом 1:3. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов выступал в данном матче в стартовом составе и пропустил три мяча.

— Поражение — это ошибка всей команды или только кого-то из защиты?

— Только тренера.

— А что можно сделать, чтобы изменить эту тенденцию?

— Чтобы тренер стал лучше, — сказал Энрике в эфире «Okko Спорт».



После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.