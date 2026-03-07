Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике назвал виновного за поражение «ПСЖ» от «Монако», где Сафонов пропустил три гола

Энрике назвал виновного за поражение «ПСЖ» от «Монако», где Сафонов пропустил три гола
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выделил виновного за домашнее поражение своей команды в матче 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Монако». Встреча завершилась со счётом 1:3. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов выступал в данном матче в стартовом составе и пропустил три мяча.

— Поражение — это ошибка всей команды или только кого-то из защиты?
— Только тренера.

— А что можно сделать, чтобы изменить эту тенденцию?
— Чтобы тренер стал лучше, — сказал Энрике в эфире «Okko Спорт».


После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Головин отреагировал на вопрос о частых играх против Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android