«Некоторые футболисты показали низкий уровень точности». Энрике — о поражении от «Монако»

«Некоторые футболисты показали низкий уровень точности». Энрике — о поражении от «Монако»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался относительно домашнего поражения команды от «Монако» со счётом 1:3 в рамках 25-го тура французской Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

«Мы допустили много ошибок в течение всей игры, некоторые футболисты показали низкий уровень точности, хотя такое поведение для нас непривычно. Первый тайм характеризовался меньшим количеством опасных моментов со стороны «Монако», однако наша команда сама позволила сопернику забить первый мяч, что привело к утрате уверенности.

Этот поединок выдался непростым, и, безусловно, неудачное выступление перед возвращением в Лигу чемпионов — не самое лучшее развитие событий. Однако необходимо срочно исправлять ситуацию», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.

Энрике назвал виновного за поражение «ПСЖ» от «Монако», где Сафонов пропустил три гола
