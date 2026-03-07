Забарный высказался о поражении от «Монако», ставшем первым для «ПСЖ» дома в сезоне Лиги 1

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный поделился мыслями о поражении красно-синих в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Монако». Встреча завершилась со счётом 1:3.

«Я не знаю, что произошло. У нас было несколько возможностей забить, но мы проиграли со счётом 1:3. Мы готовимся к финальной части сезона. Сегодня у нас ничего не получилось. Такова футбольная жизнь. Для наших болельщиков это разочарование, ведь дома в Лиге 1 мы раньше не проигрывали. Мы старались сделать всё возможное, теперь сосредоточены на следующем матче. Мы играли против них несколько раз. Для нас в целом ничего не изменилось, надо лишь стать эффективнее, чтобы забивать», — приводит слова Забарного RMC Sport.

После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.