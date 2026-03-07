Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне нечего доказывать». Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон – о положении в клубе

«Мне нечего доказывать». Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон – о положении в клубе
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о своём положении в клубе.

Кубок Англии . 1/8 финала
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Робертсон – 51'     0:2 Салах – 53'     0:3 Джонс – 74'     1:3 Чан – 90+1'    

«Мне нечего доказывать. Я в «Ливерпуле» уже 9 лет и отдаю все свои силы за клуб. Надеюсь, болельщики это видят. Милош – фантастический левый защитник. Ему потребовалось некоторое время, чтобы освоиться. Клуб должен двигаться вперед. Мы не молодеем, ведь некоторым из нас уже больше 30 лет. Клуб должен быть амбициозным, именно этого мы все и хотим», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне шотландец провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на победу в матче с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android