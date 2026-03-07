«Мне нечего доказывать». Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон – о положении в клубе

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о своём положении в клубе.

«Мне нечего доказывать. Я в «Ливерпуле» уже 9 лет и отдаю все свои силы за клуб. Надеюсь, болельщики это видят. Милош – фантастический левый защитник. Ему потребовалось некоторое время, чтобы освоиться. Клуб должен двигаться вперед. Мы не молодеем, ведь некоторым из нас уже больше 30 лет. Клуб должен быть амбициозным, именно этого мы все и хотим», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне шотландец провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.