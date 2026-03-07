«Команда хромает на обе ноги». Григорян — о мадридском «Реале»

Тренер Александр Григорян высказался об игре и перспективах мадридского «Рала».
«После этой победы ни в коем случае нельзя сказать, что «Реал» выздоравливает. Команда хромает на обе ноги. На это накладывается чудовищное количество травм. Игроки скамейки «Реала» должны проявлять себя, но я не вижу у них быстроты и скорости принятия индивидуальных решений. Возможно, проблема в их психологии. Мой прогноз: «Реал» вообще не конкурент «Барселоне» в текущем сезоне», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
«Реал» вырвал победу над «Сельтой» в компенсированное время. Встреча 27-го тура ла лиги, прошедшая в пятницу, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридцев. Победный гол на счету Федерико Вальверде, который поразил ворота соперника на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте.
