«Человек не справляется со стрессом». Григорян — о тренере мадридского «Реала»
Поделиться
Тренер Александр Григорян оценил работу главного тренера мадридского «Рала» Альваро Арбелоа.
Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11' 1:1 Иглесиас – 25' 1:2 Вальверде – 90+4'
«Альваро Арбелоа даже не уверен в себе. Как он может убедить окружающих? Топ‑тренер отличается от других тренеров своей психологической устойчивостью, а здесь мы пока этого не видим. Наоборот, человек не справляется со стрессом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 27-го тура чемпионата Испании, вырвав победу на последних секундах. Встреча завершилась со счётом 2:1, а победный гол забил капитан команды Федерико Вальверде на четвёртой добавленной минуте второго тайма.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
04:57
-
04:45
-
04:18
-
04:18
-
04:11
-
04:00
-
03:52
-
03:35
-
03:16
-
03:04
-
02:58
-
02:46
-
02:45
-
02:33
-
02:29
-
02:24
-
02:13
-
01:55
-
01:01
-
00:56
-
00:53
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:26
-
00:25
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 6 марта 2026
-
23:55
-
23:42
-
23:38
-
23:30