«Человек не справляется со стрессом». Григорян — о тренере мадридского «Реала»

Тренер Александр Григорян оценил работу главного тренера мадридского «Рала» Альваро Арбелоа.

«Альваро Арбелоа даже не уверен в себе. Как он может убедить окружающих? Топ‑тренер отличается от других тренеров своей психологической устойчивостью, а здесь мы пока этого не видим. Наоборот, человек не справляется со стрессом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 27-го тура чемпионата Испании, вырвав победу на последних секундах. Встреча завершилась со счётом 2:1, а победный гол забил капитан команды Федерико Вальверде на четвёртой добавленной минуте второго тайма.