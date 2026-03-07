Скидки
«Человек не справляется со стрессом». Григорян — о тренере мадридского «Реала»

«Человек не справляется со стрессом». Григорян — о тренере мадридского «Реала»
Комментарии

Тренер Александр Григорян оценил работу главного тренера мадридского «Рала» Альваро Арбелоа.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11'     1:1 Иглесиас – 25'     1:2 Вальверде – 90+4'    

«Альваро Арбелоа даже не уверен в себе. Как он может убедить окружающих? Топ‑тренер отличается от других тренеров своей психологической устойчивостью, а здесь мы пока этого не видим. Наоборот, человек не справляется со стрессом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 27-го тура чемпионата Испании, вырвав победу на последних секундах. Встреча завершилась со счётом 2:1, а победный гол забил капитан команды Федерико Вальверде на четвёртой добавленной минуте второго тайма.

