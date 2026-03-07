Эдуард Мор: у «Наполи» годы после чемпионств получаются слегка «похмельными»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал текущее положение «Наполи» в чемпионате Италии.
Италия — Серия А . 28-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Сантос – 7' 2:0 Элмас – 68' 2:1 Казадей – 87'
«Наполи» потерял из‑за травм слишком много лидеров. Поэтому с них нет особого спроса. Трудно требовать борьбы за чемпионство в таких условиях. Понятно, что хочется большего, но у «Наполи» годы после чемпионств получаются слегка «похмельными»», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» обыграл на своём поле «Торино» (2:1). После этой игры неаполитанцы с 56 очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Интера» 11 баллов.
