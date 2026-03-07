Сейвы Сафонова и гол Головина — в видеообзоре победы «Монако» в матче Лиги 1 с «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Монако» в матче Лиги 1 сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:3.

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с тремя пропущенными мячами и тремя сейвами. Голы в составе победителей забили полузащитники монегасков Магнес Аклиуш и Александр Головин, а также форвард Фоларин Балогун. Единственный мяч хозяев в матче забил Брэдли Баркола. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.

