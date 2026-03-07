Сейвы Сафонова и гол Головина — в видеообзоре победы «Монако» в матче Лиги 1 с «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» проиграл «Монако» в матче Лиги 1 сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:3.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27' 0:2 Головин – 55' 1:2 Баркола – 71' 1:3 Балогун – 73'
Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с тремя пропущенными мячами и тремя сейвами. Голы в составе победителей забили полузащитники монегасков Магнес Аклиуш и Александр Головин, а также форвард Фоларин Балогун. Единственный мяч хозяев в матче забил Брэдли Баркола. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.
Победители футбольных турниров-2025:
