ПСЖ — Монако, видеообзор матча Лиги 1, счёт 1:3, видео сейвов Сафонова, гол Головина, 7 марта 2026

Сейвы Сафонова и гол Головина — в видеообзоре победы «Монако» в матче Лиги 1 с «ПСЖ»
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Монако» в матче Лиги 1 сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:3.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с тремя пропущенными мячами и тремя сейвами. Голы в составе победителей забили полузащитники монегасков Магнес Аклиуш и Александр Головин, а также форвард Фоларин Балогун. Единственный мяч хозяев в матче забил Брэдли Баркола. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.

Победители футбольных турниров-2025:

