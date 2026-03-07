Скидки
Тренер «Монако» объяснил победу в матче с «ПСЖ», где Головин забил Сафонову

Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал победу в гостевом матче с «ПСЖ» (3:1) в рамках 25‑го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

«Мы применили тот же подход, что и в недавней встрече Лиги чемпионов с «ПСЖ». План был близок к предыдущему: чёткие принципы прессинга. В ряде матчей с «ПСЖ» мы меняли расстановки, но всегда преследовали одни и те же цели — высокий прессинг, компактность и смелость в атаке, и сегодня игроки хорошо это выполнили.

Мы разбираем каждую игру отдельно. Это стандартный ответ, но искренний. С ноября по январь у нас был непростой период, который держал команду в тонусе. Да, футболисты отпраздновали победу, но быстро вернулись в рабочее состояние, понимая, через что прошли, и не желая повторения тех трудностей. На данный момент третье место для нас недоступно — в эти выходные выступают другие команды, — но мы продолжим усердно готовиться и прежде всего постараемся подтвердить свою форму на следующей неделе дома против «Бреста», сильного соперника для любого клуба», — приводит слова Поконьоли OneFootball.

Напомним, автором победного гола стал российский хавбек монегасков Александр Головин, отличившийся в ворота вратаря красно-синих Матвея Сафонова.

