Тренер «Монако» объяснил победу в матче с «ПСЖ», где Головин забил Сафонову

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал победу в гостевом матче с «ПСЖ» (3:1) в рамках 25‑го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026.

«Мы применили тот же подход, что и в недавней встрече Лиги чемпионов с «ПСЖ». План был близок к предыдущему: чёткие принципы прессинга. В ряде матчей с «ПСЖ» мы меняли расстановки, но всегда преследовали одни и те же цели — высокий прессинг, компактность и смелость в атаке, и сегодня игроки хорошо это выполнили.

Мы разбираем каждую игру отдельно. Это стандартный ответ, но искренний. С ноября по январь у нас был непростой период, который держал команду в тонусе. Да, футболисты отпраздновали победу, но быстро вернулись в рабочее состояние, понимая, через что прошли, и не желая повторения тех трудностей. На данный момент третье место для нас недоступно — в эти выходные выступают другие команды, — но мы продолжим усердно готовиться и прежде всего постараемся подтвердить свою форму на следующей неделе дома против «Бреста», сильного соперника для любого клуба», — приводит слова Поконьоли OneFootball.

Напомним, автором победного гола стал российский хавбек монегасков Александр Головин, отличившийся в ворота вратаря красно-синих Матвея Сафонова.