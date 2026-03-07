Стали известны оценки Сафонова и Головина за матч «ПСЖ» — «Монако» от топовых порталов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку среди основных игроков матча Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Монако» (1:3). Об этом сообщают популярные статистические порталы Sofascore и Flashscore.

По данным Sofascore, оценка Сафонова составляет 6,1. Flashscore выставил Матвею 6,0. По мнению обоих порталов, Матвей был худшим среди игроков основы красно-синих, несмотря на то, что в его активе три сейва. Лучим игроком команды оба портала признали Витинью — 7,7 от Flashscore и 8,3 от Sofascore.

Фото: Sofascore

Отметим, что автору победного гола, вышедшему на замену полузащитнику монегасков Александру Головину Flashscore выставил оценку 8,0, а Sofascore оценил действия россиянина в 7,8.

Фото: Sofascore

Фото: Flashscore

По данным другого топового статистического портала Whoscored, Сафонов также в числе худших игроков встречи с показателем 6,0. Головину авторитетный источник выставил 7,4.

Фото: Whoscored



После 25 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 40 очков и располагается на шестой строчке.