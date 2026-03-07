Арда Гюлер вышел на второе место среди ассистентов топ-5 лиг Европы текущего сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер отметился ассистом в матче 27-го тура Ла Лиги против «Сельты».

21-летний футболист отдал результативную передачу на Орельена Чуамени на 11-й минуте встречи.

Таким образом, Арда догнал полужащитника «МЮ» Бруну Фернандеша по количеству ассистов во всех турнирах этого сезона среди игроков топ-5 чемпионатов.

Наибольшее количество ассистов во всех турнирах сезона-2025/26 среди игроков топ-5 лиг Европы, включая клубный чемпионат мира:

1. Майкл Олизе — 23

2. Арда Гюлер — 15

3. Бруну Фернандеш — 15

В следующем матче «Реал» примет на своём поле «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

