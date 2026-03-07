Арда Гюлер вышел на второе место среди ассистентов топ-5 лиг Европы текущего сезона
Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер отметился ассистом в матче 27-го тура Ла Лиги против «Сельты».
Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11' 1:1 Иглесиас – 25' 1:2 Вальверде – 90+4'
21-летний футболист отдал результативную передачу на Орельена Чуамени на 11-й минуте встречи.
Таким образом, Арда догнал полужащитника «МЮ» Бруну Фернандеша по количеству ассистов во всех турнирах этого сезона среди игроков топ-5 чемпионатов.
Наибольшее количество ассистов во всех турнирах сезона-2025/26 среди игроков топ-5 лиг Европы, включая клубный чемпионат мира:
1. Майкл Олизе — 23
2. Арда Гюлер — 15
3. Бруну Фернандеш — 15
В следующем матче «Реал» примет на своём поле «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
