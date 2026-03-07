Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» может быть уволен спустя меньше месяца после назначения — The Telegrap

Тренер «Тоттенхэма» может быть уволен спустя меньше месяца после назначения — The Telegrap
Комментарии

Руководство лондонского «Тоттенхэма» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Игоря Тудора, который возглавил команду 14 февраля. Об этом сообщает The Telegraph.

Под руководством хорватского специалиста «Тоттенхэм» провёл три матча и потерпел поражение во всех: от «Арсенала» (1:4), «Фулхэма» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:3). Общая разница мячей в этих встречах — 3:9.

В клубе обеспокоены результатами команды и тем, что возрастает риск борьбы за выживание в Английской Премьер-лиге. Последнее поражение лишь усилило тревогу среди руководства «шпор».

Также сообщается, что «Тоттенхэм» уже провёл переговоры с Роберто Де Дзерби о возможном сотрудничестве со следующего сезона. Этот вариант рассматривается, если клуб сохранит место в Премьер-лиге.

Ранее Де Дзерби покинул французский «Марсель».

Сон Хын Мин попрощался с «Тоттенхэмом»

Материалы по теме
«Тоттенхэм» установил клубный антирекорд в АПЛ
Истории
«Тоттенхэм» установил клубный антирекорд в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android