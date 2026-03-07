Тренер «Тоттенхэма» может быть уволен спустя меньше месяца после назначения — The Telegrap

Руководство лондонского «Тоттенхэма» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Игоря Тудора, который возглавил команду 14 февраля. Об этом сообщает The Telegraph.

Под руководством хорватского специалиста «Тоттенхэм» провёл три матча и потерпел поражение во всех: от «Арсенала» (1:4), «Фулхэма» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:3). Общая разница мячей в этих встречах — 3:9.

В клубе обеспокоены результатами команды и тем, что возрастает риск борьбы за выживание в Английской Премьер-лиге. Последнее поражение лишь усилило тревогу среди руководства «шпор».

Также сообщается, что «Тоттенхэм» уже провёл переговоры с Роберто Де Дзерби о возможном сотрудничестве со следующего сезона. Этот вариант рассматривается, если клуб сохранит место в Премьер-лиге.

Ранее Де Дзерби покинул французский «Марсель».

