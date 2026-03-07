Юрген Клопп возглавит «Реал» если вернётся к тренерской карьере — Sky Sports

Мадридский «Реал» считается главным претендентом на приглашение Юргена Клоппа на должность главного тренера. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство «сливочных» уже несколько лет внимательно следит за немецким специалистом и высоко оценивает его качества — в частности харизму и умение выводить команды на длительные успешные отрезки.

Отмечается, что официальных переговоров между сторонами пока не было. Однако если Клопп решит вернуться к тренерской работе в клубном футболе, именно «Реал» может стать тем вариантом, который способен его заинтересовать.

Напомним, Клопп покинул «Ливерпуль» летом 2024 года, а в январе 2025-го начал работать в структуре «Ред Булл».

