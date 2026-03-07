Стало известно, на сколько выбыл Пауло Дибала, который перенёс операцию на колене

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала перенёс операцию на левом колене, сообщает Calciomercato.com.

Футболист не играет с 25 января из-за воспаления коленного сустава. Более месяца он проходил консервативное лечение, включая иглоукалывание, однако такой подход не принёс ожидаемого результата.

Накануне Дибала вернулся к тренировкам с основной группой «Ромы», но уже через десять минут после начала занятия снова почувствовал боль в левом колене. После дополнительного обследования медицинский штаб принял решение провести хирургическое вмешательство.

В ходе артроскопии врачи выявили разрыв наружного мениска. Операцию провёл профессор Мариани.

По словам специалиста, на восстановление аргентинскому форварду потребуется как минимум 45 дней. После операции игрок начнёт курс реабилитации.

Дибала присоединился к «Роме» летом 2022 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл 21 матч, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

