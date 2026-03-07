Скидки
Вольфсбург — Гамбург. Прямая трансляция
17:30 Мск
The Athletic сообщил, сыграют ли Мбаппе и Беллингем с «Ман Сити» и сроки их реабилитации

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Athletic.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, Беллингем всё ещё восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. В мадридском клубе рассчитывают, что 22-летний англичанин сможет вернуться к ответной встрече, запланированной на 17 марта. Однако более вероятным вариантом его возвращения считается матч чемпионата против «Атлетико», который пройдёт 22 марта.

Что касается 27-летнего Мбаппе, то в «Реале» также не ожидают его участия в первой игре против английского клуба. Более того, его готовность к ответному матчу пока остаётся под вопросом.

Точные сроки возвращения обоих футболистов пока не определены. В клубе опасаются форсировать их восстановление, чтобы не усугубить травмы.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

