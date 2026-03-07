The Athletic сообщил, сыграют ли Мбаппе и Беллингем с «Ман Сити» и сроки их реабилитации

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, Беллингем всё ещё восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. В мадридском клубе рассчитывают, что 22-летний англичанин сможет вернуться к ответной встрече, запланированной на 17 марта. Однако более вероятным вариантом его возвращения считается матч чемпионата против «Атлетико», который пройдёт 22 марта.

Что касается 27-летнего Мбаппе, то в «Реале» также не ожидают его участия в первой игре против английского клуба. Более того, его готовность к ответному матчу пока остаётся под вопросом.

Точные сроки возвращения обоих футболистов пока не определены. В клубе опасаются форсировать их восстановление, чтобы не усугубить травмы.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Жоан Лапорта прыгал под оскорбительный заряд про «Реал»