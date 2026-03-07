Роберт Левандовски сделал заявление о своём будущем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о своём будущем.

«Я дам себе около трёх месяцев, чтобы решить, что я хочу делать в будущем. «Барселона» даёт нам всё необходимое, и моя семья, и я чувствуем себя здесь очень комфортно», – заявил Левандовски в интервью Sky Sports.

Контракт 37-летнего поляка рассчитан до июня. В этом сезоне он провёл 32 матча, в которых забил 14 голов и отдал один ассист.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 64 очка. Мадридский «Реал» занимает второе место с 63 очками.

