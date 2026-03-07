«Арсенал» и «МЮ» лидируют в гонке за подписание Сандро Тонали из «Ньюкасла» — источник

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к опорному полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает инсайдер Николо Скира.

Эти два клуба сейчас рассматриваются как главные претенденты на подписание игрока.

При этом «Реал» отправлял своих скаутов следить за игрой Тонали в последних матчах «Ньюкасла».

Сандро выступает за «Ньюкасл» с июля 2023 года, после перехода из «Милана» за € 60,8 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028-го, а портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

В текущем сезоне Тонали провёл 44 матча за клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.

