Совладелец «Интер Майами» заявил, что МЛС может стать одной из лучших лиг в мире

Совладелец «Интера» Майами Хорхе Мас во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме по случаю победы в Кубке МЛС прошлого сезона поделился мыслями о развитии лиги.

«Наша команда навсегда изменила культуру футбола в США. Мы можем играть с грандами, мы можем играть с тяжеловесами. Наша лига может стать одной из лучших в мире.

Умение мечтать, упорствовать, преодолевать препятствия на своём пути позволит нам и дальше добиваться успеха. И, надеюсь, господин президент, это не единственный наш визит сюда, посвящённый победе в Кубке МЛС.

Это чемпионство было абсолютно заслуженным, мы показали великолепную игру, и перед вами одна из лучших команд на земле. И всё это стало возможным, потому что мы осмелились мечтать», – сказал Мас, чьи слова приводит ESPN.

