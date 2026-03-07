Скидки
Нант — Анже. Прямая трансляция
Арбитр РПЛ Танашев: для возрастных футболистов ты сопляк, но нужно проявлять характер

Российский арбитр Инал Танашев рассказал про давление опытных футболистов.

— Вы поработали уже на играх большинства российских топов — «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Динамо». Опытные футболисты не пытаются порой поддавить молодого рефери авторитетом?
— Конечно, пытаются. Это нормально — в футболе всегда так было и будет. Одно дело, когда выходят Геннадич [Карасёв], Кирилл Левников, Кукуян, Иванов или Чистяков, другое — молодой парень. Для возрастных футболистов ты сопляк, грубо говоря. С такими бывает тяжело, но нужно проявлять характер, управленческие качества, думать, опережать, где-то даже хитрить. Если же найти нормальный контакт в процессе диалога не удаётся, приходится применять карточки. Это самый эффективный инструмент воздействия, — рассказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После зимнего перерыва Танашев судил кубковый матч между «Балтикой» и «Зенитом» (0:1), а в понедельник обслужит встречу в рамках 20-го тура «Спартак» — «Акрон».

