Танашев: Мажич — глыба в судействе, трудоголик в работе, а в жизни очень простой человек

Российский арбитр Инал Танашев рассказал о работе с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Мажич доверяет молодым, даёт шансы. Нет такого, что ошибся и про тебя сразу забыли. Где надо, Милорад может «напихать», встряхнуть, а где надо — по-дружески поддержать. В судейской профессии Мажич глыба, а вместе с тем очень простой человек и прекрасный психолог. Обилие новых имён в судействе подтверждает его высокие профессиональные и личностные качества. Надеюсь, мы не испортим картины.

Мажич — настоящий трудоголик. По общению с ним чувствуется, как много он делал для своей карьеры, когда сам судил. И сейчас он то же самое делает как руководитель — подчинённым не даёт расслабиться, требует максимальной отдачи. Бывает, внутренне ощущаешь, что хорошо отсудил, но Милорад хочет ещё большего. У него всегда самые высокие ожидания. Думаю, 95 процентов судей испытывают определённое напряжение в день игры. Ты арбитр, а это давление, ответственность. Так вот Мажич может позвонить за несколько часов до матча и дополнительно проинструктировать, психологически настроить. Богатейший опыт позволяет ему подобрать слова, которые помогут снять давление и избежать перегорания. Минута-две разговора — и напряжённости как не бывало. Такая поддержка дорогого стоит», — сказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После зимнего перерыва Танашев судил кубковый матч между «Балтикой» и «Зенитом» (0:1), а в понедельник обслужит встречу в рамках 20-го тура «Спартак» — «Акрон».