Главная Футбол Новости

Футбольный судья Танашев объяснил, как за полтора года дошёл от Второй лиги до РПЛ

Российский арбитр Инал Танашев рассказал, как за полтора года прошёл путь от Второй лиги до РПЛ.

«В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Николая Владиславовича Левникова и других участников программы «Таланты и наставники». Реально очень крутой проект! Мы ни за что не платили — проживание, питание, качественную практику нам обеспечивал РФС. У меня было два-три ментора, вместе с которыми мы проделали очень большую работу. Этих людей я никогда не забуду. Мы реально очень много занимались — не было дня, чтобы чего-то не делали. Даже когда не было общих встреч, Николай Владиславович мог прислать в WhatsApp какое-то видео, и мы совместно его обсуждали. После этой программы я ощутил реальный скачок в профессиональном развитии. На турнире команд третьего дивизиона в Сочи меня заметил Милорад Мажич. Мы познакомились, пообщались, и он пообещал мне дать шанс. Человек сдержал слово и вскоре пригласил на сборы арбитров первого дивизиона. Признателен Милораду за доверие и возможность проверить себя на более высоком уровне. Влияние тех людей, которые вложили душу в моё обучение, я тоже искренне ценю. Программа «Таланты и наставники» уже доказала свою эффективность — выходят очень сильные ребята. Для судей это как Юношеская футбольная лига для футболистов — такой же трамплин», — сказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После зимнего перерыва Танашев судил кубковый матч между «Балтикой» и «Зенитом» (0:1), а в понедельник обслужит встречу в рамках 20-го тура «Спартак» — «Акрон».

