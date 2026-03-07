«Атлетик» Б — «Барселона»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата Испании «Атлетик» набрал 35 очков и занимает девятое место. «Барселона» заработала 64 очка и располагается на первой строчке.

В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Севильей» (15 марта), а красно-белые — с «Жироной» (14 марта).

Материалы по теме Президент «Барселоны» отреагировал на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: