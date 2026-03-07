Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 23-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Расписание матчей 23-го тура Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 7 марта, матчем «Челябинск» — «Спартак» Кострома откроется 23-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 23-го тура Первой лиги

Суббота, 7 марта:

14:30. «Челябинск» – «Спартак» Кострома;
15:00. «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»;
15:00. «Чайка» – «Сокол».

Воскресенье, 8 марта:

11:00. «Енисей» – «КАМАЗ»;
16:00. «Торпедо» Москва – «Родина»;
17:30. «Нефтехимик» – «Факел».

Понедельник, 9 марта:

14:00. «Ротор» – «Урал»;
15:00. «Шинник» – «Уфа»;
17:00. «Арсенал» Тула – «Волга» Ульяновск.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (39). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).

