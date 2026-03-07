Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe

Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за матч 25-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:3), в котором он пропустил три мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке (Амьен, Франция).

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на 5 баллов. Столько же баллов у левого защитника Нуну Мендеша и форварда Брэдли Баркола. Все остальные игроки «ПСЖ» получили оценки от 2 до 4.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe:

Сафонов — 5, Хакими — 3, Забарный — 4, Пачо — 3, Мендеш — 5, Заир-Эмери — 2, Витинья — 3, Дро Фернандес — 4, Дуэ — 3, Баркола — 5, Кварацхелия — 4. Луис Энрике — 3.

