Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за матч 25-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:3), в котором он пропустил три мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке (Амьен, Франция).
Французское издание оценило игру российского голкипера на 5 баллов. Столько же баллов у левого защитника Нуну Мендеша и форварда Брэдли Баркола. Все остальные игроки «ПСЖ» получили оценки от 2 до 4.
Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe:
Сафонов — 5, Хакими — 3, Забарный — 4, Пачо — 3, Мендеш — 5, Заир-Эмери — 2, Витинья — 3, Дро Фернандес — 4, Дуэ — 3, Баркола — 5, Кварацхелия — 4. Луис Энрике — 3.
- 7 марта 2026
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:16
-
09:16
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:00
-
07:50
-
07:25
-
07:00
-
06:20
-
05:58
-
05:52
-
05:45
-
05:16
-
04:57
-
04:45
-
04:18
-
04:18
-
04:11
-
04:00
-
03:52
-
03:35
-
03:16
-
03:04
-
02:58
-
02:46
-
02:45
-
02:33