Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Барселона: онлайн-трансляция матча 27-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнётся в 23:00

«Атлетик» Б — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 27-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 7 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 туров чемпионата Испании «Атлетик» набрал 35 очков и занимает девятое место. «Барселона» заработала 64 очка и располагается на первой строчке.

В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Севильей» (15 марта), а красно-белые — с «Жироной» (14 марта).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Президент «Барселоны» отреагировал на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android