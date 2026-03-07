Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 7 марта

Сегодня, 7 марта, состоятся два матча в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 7 марта (время московское):

16:45. «Ростов» — «Балтика»;

19:00. «Пари НН» — «Сочи».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка после 19 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (14).

