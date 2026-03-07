«Уверен, мы победим». Куртуа рассказал, что нужно «Реалу», чтобы пройти «Ман Сити» в ЛЧ
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о грядущих матчах с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нам будет нужна очень высокая интенсивность. Нам будут нужны наши болельщики, чтобы они были на пике своего восторга, как это было в матче с «Бенфикой». Это, безусловно, может быть великолепный вечер на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Я уверен, что мы победим», — приводит слова Куртуа Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.
Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответная игра назначена на 17 марта, она пройдёт на стадионе «Этихад».
